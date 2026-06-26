"Ne bira sredstva"
Nijemac plaćen iz Berlina savjetovao Vučića. Letica: Ako je netko mislio da u Europi vladaju drugi standardi osim interesa, prevario se
Stručnjak za sigurnost Ante Letica bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o upotrebi zvučnog topa za vrijeme masovnih prosvjeda u Srbiji i političkoj situaciji u toj zemlji.
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