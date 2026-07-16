Nikolina Borčić o Plenkoviću i Milanoviću: Ono što im se mora priznati - dosljedni su

Lik satiričnog kandidata Counta Binfacea, koji je u britanskoj izbornoj utrci uspio privući više od 30 posto potpore u izbornoj jedinici Clacton, pokazuje da se populizam može pobijediti njegovim vlastitim komunikacijskim alatima, smatra komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić.

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