KOMUNIKACIJSKA STRUČNJAKINJA
Nikolina Borčić o Plenkoviću i Milanoviću: Ono što im se mora priznati - dosljedni su
N1 Hrvatska
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16. srp. 2026. 14:10
| Novi dan
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Lik satiričnog kandidata Counta Binfacea, koji je u britanskoj izbornoj utrci uspio privući više od 30 posto potpore u izbornoj jedinici Clacton, pokazuje da se populizam može pobijediti njegovim vlastitim komunikacijskim alatima, smatra komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić.
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