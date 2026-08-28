Danijel Kukoč za N1
Novi šef splitskog SDP-a: Jedan dio naše organizacije, osim vlasti, izgubio je i obraz
Danijel Kukoč, novi predsjednik splitskog SDP-a, dao je za N1 prvi TV intervju otkako je preuzeo tu funkciju. U Novom danu kod Nine Kljenak govorio je o stanju u splitskoj organizaciji stranke, problemima s kojima se suočava grad te ocijenio dosadašnji rad gradonačelnika Tomislava Šute. Otkrio je i što se, prema njegovu mišljenju, mora promijeniti kako bi SDP ponovno zadobio povjerenje splitskih birača.
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