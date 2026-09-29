"Ne mislim da je to lažna vijest": Lav XIV. proturječi Trumpu i poziva na sigurniji razvoj UI-ja

Papa Lav XIV. izjavio je u ponedjeljak da zabrinutost zbog mogućnosti da umjetna inteligencija izmakne kontroli nije „lažna vijest“ i da je treba shvatiti ozbiljno, inzistirajući na tome da se o sigurnosnim pitanjima na koja upozoravaju stručnjaci za umjetnu inteligenciju mora raspravljati i djelovati, piše Euronews.