Umjetna inteligencija
"Ne mislim da je to lažna vijest": Lav XIV. proturječi Trumpu i poziva na sigurniji razvoj UI-ja
Papa je, čini se, ciljao na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji zabrinutost čelnika AI industrije zbog brzine razvoja tehnologije redovito naziva „obmanom“ iza koje stoje njegovi politički protivnici.
Papa Lav XIV. izjavio je u ponedjeljak da zabrinutost zbog mogućnosti da umjetna inteligencija izmakne kontroli nije „lažna vijest“ i da je treba shvatiti ozbiljno, inzistirajući na tome da se o sigurnosnim pitanjima na koja upozoravaju stručnjaci za umjetnu inteligenciju mora raspravljati i djelovati, piše Euronews.
Papa, koji je svoju prvu encikliku posvetio umjetnoj inteligenciji i zaštiti čovječanstva pred njezinim posljedicama, na konferenciji za novinare upitan je što bi osobito Sjedinjene Američke Države i Kina trebale učiniti kako bi spriječile da umjetna inteligencija predstavlja katastrofalan rizik za čovječanstvo.
Američki predsjednik Donald Trump više je puta odbacio zabrinutost zbog umjetne inteligencije, brzine njezina razvoja i mogućnosti da izmakne kontroli, unatoč upozorenjima čelnika vodećih AI kompanija, među kojima su izvršni direktor Anthropica Dario Amodei i Sam Altman iz OpenAI-ja, nazivajući takve bojazni „obmanom“.
„To je problem o kojem, mislim, moramo sjesti i razgovarati“, rekao je američki papa novinarima u zrakoplovu kojim se iz Francuske vraćao u Vatikan, nakon što je završio prvo papinsko apostolsko putovanje u tu zemlju u posljednjih 18 godina.
„Ne možemo jednostavno sjediti prekriženih ruku i pretvarati se da se ništa neće dogoditi“, rekao je Lav XIV.
Trump snažno podupire razvoj te tehnologije i često upozorava da Sjedinjene Američke Države moraju zadržati prednost pred Kinom u utrci u razvoju umjetne inteligencije. Pokušaje ograničavanja tehnologije opisivao je kao dio „urote“ svojih političkih protivnika.
Nekoliko velikih kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, uključujući Anthropic, pozvalo je na usporavanje razvoja kako bi sigurnosne mjere dobile dovoljno vremena sustići tehnologiju koja iznimno brzo napreduje.
Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei, primjerice, upozorio je da bi umjetna inteligencija u roku od šest do 12 mjeseci mogla postati sposobna upravljati čitavom skupinom AI agenata koji bi mogli preuzeti cijeli internet.
Trump je u nedjelju kasno navečer večerao s Amodeijem, a razgovarali su o zabrinutosti Amerikanaca zbog te tehnologije i načinima na koje SAD može zadržati vodeći položaj, priopćila je Bijela kuća.
„Kada bi me netko pitao: 'Jesam li u stanju panike?', odgovorio bih da nisam. Mirno spavam noću“, rekao je papa. „Ali smatram da zabrinutost koju izražavaju brojni stručnjaci i specijalisti za umjetnu inteligenciju treba shvatiti ozbiljno“, naglasio je.
„Ne mislim da je to 'lažna vijest', kao što neki tvrde kako bi ostvarili financijsku ili neku drugu korist“, rekao je Lav.
Papa, koji je u enciklici Magnificent Humanity pozvao na strogu regulaciju umjetne inteligencije i usporavanje njezina razvoja, pomno prati zbivanja na tom području.
Unatoč tome što se nalazio na kraju iscrpljujućeg četverodnevnog putovanja po Francuskoj, Lav je spomenuo vijest objavljenu u ponedjeljak poslijepodne o tome da Nvidia uvodi zaštitne mehanizme u umjetnu inteligenciju. Napomenuo je i da se kompanija ranije protivila vanjskoj regulaciji razvoja umjetne inteligencije.
Već nekoliko dana nakon izbora za papu umjetnu inteligenciju označio je kao jedan od najvećih izazova za čovječanstvo, a u svibnju je poduzeo neuobičajen korak osobno predstavivši svoju encikliku zajedno sa suosnivačem Anthropica Christopherom Olahom na događaju u Vatikanu.
Ta je inicijativa bila dio nastojanja Vatikana da sa Silicijskom dolinom otvori razgovor o ljudskoj cijeni razvoja umjetne inteligencije.
„Moramo nastaviti pozivati političke čelnike, čelnike kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, društvene organizacije i udruge da se okupe i razmotre ono što se već događa, ali i ono što bi nas moglo čekati u budućnosti“, rekao je u ponedjeljak.
„Jednostavno reći: 'Ma, to se neće dogoditi' i zatvoriti oči pred time vjerojatno nije najodgovorniji način suočavanja s tim pitanjem“, dodao je.
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