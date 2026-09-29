Talijanski muslimani propituju kontroverznu odluku Meloni: "To je izmišljeni problem"

Renata Pepicelli, profesorica islamskih studija na Sveučilištu u Pisi, rekla je da je taj performans podsjeća na postupke francuskih kolonijalnih vlasti u Alžiru 1958., kada su skupine Alžirki skidale i spaljivale svoje velove – ponekad pod prisilom – kao iskaz savezništva s Parizom.