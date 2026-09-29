Oni su najviše profitirali od štrajka: Ovaj dio poslovanja skočio im za 600 posto u samo dva dana

Iako je prema javno dostupnim podacima tijekom štrajka zaposlenih u javnom prijevozu zabilježen manji broj vozila na cestama, Boltovi podaci o mobilnosti pokazuju da je protočnost zagrebačkih ulica ipak bila malo slabija. Prometni vrhunac u ponedjeljak bio je između 7 i 8 sati ujutro, dok su najizraženije gužve zabilježene u utorak između 8 i 9 sati kada se promet odvijao 17 posto sporije nego tjedan dana ranije.