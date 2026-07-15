Stručnjak za sigurnost
Pavle Kalinić o mimohodu u Parizu: Hrvatska nije imala nikakvog razloga sjediti pokraj Vučića
N1 Hrvatska
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15. srp. 2026. 10:21
| Novi dan
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Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao vojni mimohod u Parizu i Koaliciju voljnih.
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