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Stručnjak za sigurnost

Pavle Kalinić o mimohodu u Parizu: Hrvatska nije imala nikakvog razloga sjediti pokraj Vučića

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N1 Hrvatska
|
15. srp. 2026. 10:21
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Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao vojni mimohod u Parizu i Koaliciju voljnih.

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