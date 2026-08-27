"ZDRAVSTVENI SUSTAV JE UMRO"
Petrušić iz udruge Hitna uživo 194 "sasjekao" reformu Hitne pomoći: To je znanstvena fantastika
Predsjednik udruge Hitna uživo 194 Tomislav Petrušić, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, komenirao je najavljenu reformu Hitne pomoći, a ocijenio je kako je "neutemeljena, nerealna i na rubu znanstvene fantastike"
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SK
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