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"ZDRAVSTVENI SUSTAV JE UMRO"

Petrušić iz udruge Hitna uživo 194 "sasjekao" reformu Hitne pomoći: To je znanstvena fantastika

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N1 Info
|
27. kol. 2026. 14:52
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Predsjednik udruge Hitna uživo 194 Tomislav Petrušić, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, komenirao je najavljenu reformu Hitne pomoći, a ocijenio je kako je "neutemeljena, nerealna i na rubu znanstvene fantastike"

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Teme
hitna pomoć n1 tv novi dan tomislav petrušić video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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