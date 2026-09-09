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pokop ratnog zločinca

Picula o Srbiji: "Prešli su sve crvene linije"

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N1 Info
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09. ruj. 2026. 12:44
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Eurozastupnik Tonino Picula oštro je komentirao način na koji je u Srbiji organiziran pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, ocijenivši da je događaj imao izravnu potporu države i da pokazuje odnos vlasti Aleksandra Vučića prema ratnoj prošlosti, ali i smjer u kojem vodi Srbiju. Smatra da bi nakon svega Europska unija trebala preispitati nastavak pregovora sa Srbijom dok je na vlasti aktualni režim.

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hanan nanić novi dan tonino picula video n1 tv

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