IMA PORUKU I ZA NOVU VLAST
Picula upozorio Vučića: "Treba gledati tko mu je iza leđa"
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, otkrio je kakva očekivanja ima od nove vlasti u Beogradu, ali i od odnosa Bruxellesa prema političkim promjenama u susjednoj zemlji.
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