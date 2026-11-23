prema zakonu o medijima
Ispravak informacije o dopremi humanitarne pomoći u Vukovar 1991. godine
U prilogu N1 televizije, objavljenom 18. studenoga 2026., sugovornik Mirko Majsec izjavio je da je 17. studenoga 1991. godine kamionom dopremio kontejner s lijekovima i medicinskom opremom u Vukovar, susreo se s dr. Vesnom Bosanac te se istoga dana cestovnim putem vratio prema Osijeku.
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Na navedenu izjavu zaprimili smo zahtjev za ispravak informacije u kojem se ističe da takav opis događaja nije u skladu s povijesnim činjenicama o opsadi Vukovara.
U zahtjevu se navodi da je Vukovar 17. studenoga 1991. bio u potpunom okruženju snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi te da su prometne komunikacije sa slobodnim hrvatskim teritorijem već bile prekinute. Posebno se ističe da je padom Bogdanovaca 10. studenoga 1991. onemogućen cestovni pristup gradu iz smjera Osijeka i Vinkovaca.
Slijedom navedenoga, podnositelj zahtjeva osporava mogućnost da je 17. studenoga 1991. kamion s humanitarnom pomoći mogao ući u Vukovar i istoga se dana vratiti prema Osijeku.
Ovaj ispravak objavljujemo sukladno odredbama Zakona o medijima, na temelju zaprimljenog zahtjeva za ispravak informacije.
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