U zahtjevu se navodi da je Vukovar 17. studenoga 1991. bio u potpunom okruženju snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi te da su prometne komunikacije sa slobodnim hrvatskim teritorijem već bile prekinute. Posebno se ističe da je padom Bogdanovaca 10. studenoga 1991. onemogućen cestovni pristup gradu iz smjera Osijeka i Vinkovaca.