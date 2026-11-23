ZATVARANJE PRIVATNIH PRAKSI
Tisuće djece mogle bi ostati bez logopedske terapije: Preko 21.000 građana potpisalo peticiju
Više od 21.000 građana podržalo je peticiju ''Sačuvajmo dostupnu logopedsku terapiju'', izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika (HALP) ističući kako je to dokaz podrške i apel institucijama da izmijene propise koji ugrožavaju opstanak privatnih logopedskih praksi.
Zbog spornih minimalnih tehničkih uvjeta, koje prema analizama ne zadovoljava više od 85 posto privatnih praksi, tisuće djece i odraslih mogle bi ostati bez mjesta na kojem danas ostvaruju logopedsku terapiju, ističu u HALP-u. Peticija je upućena Hrvatskom saboru i Ministarstvu zdravstva, uz zahtjev da se hitno otvori dijalog sa strukom i pronađe provedivo rješenje.
Privatne prakse mogle bi se zatvarati zbog prostornih uvjeta
Prema aktualnim propisima, ističu u HALP-u, logopedske prakse mogle bi se zatvarati zbog prostornih uvjeta koji ne utječu izravno na kvalitetu terapije – poput nekoliko centimetara visine stropa, jednog kvadratnog metra prostora ili dodatnog sanitarnog čvora. Budući da je odgovarajuće prostore često nemoguće pronaći, a rok za usklađivanje se približava, HALP peticijom poziva Ministarstvo zdravstva da izmijeni neispunjive uvjete u dijalogu sa strukom.
Peticijom se traži i očuvanje kontinuiteta rada postojećih privatnih praksi kako tisuće korisnika ne bi ostalo bez terapije. Pojašnjava se i kako privatni logopedi imaju rok za usklađivanje od samo dvije godine, do 31. srpnja 2027., nakon čega će se prakse koje ne ispune propisane uvjete ugasiti po sili zakona. Istodobno, javnozdravstvenim ustanovama za prilagodbu osigurane su tri godine. HALP smatra ovakvu razliku u rokovima neopravdanom te je zbog spornih zakonskih odredbi zatražio ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom.
Upozoravaju na važnost multidisciplinarnih timova
Članovi HALP-a upozoravaju i na potrebu da se zakonom omogući rad multidisciplinarnih timova, u kojima logopedi surađuju s psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima i radnim terapeutima.
Takav oblik rada korisnicima osigurava cjelovitu procjenu i koordiniranu podršku na jednom mjestu, bez odlazaka različitim stručnjacima i dodatnog čekanja. Njihovo zakonsko onemogućavanje ne ograničava samo rad stručnjaka, već i korisnicima uskraćuje pristup cjelovitoj skrbi.
Održana samo dva sastanka, bez konkretnog rješenja
Unatoč izjavama ministrice o otvorenosti za dijalog, dosad su održana samo dva sastanka, bez konkretnog rješenja, ističe HALP.
Ministarstvo pritom i dalje upućuje Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i HALP da se međusobno usuglase, iako su te dvije organizacije još prije više od godinu dana izradile i Ministarstvu dostavile zajedničke prijedloge minimalnih tehničkih uvjeta, koji nisu uvršteni u propise.
''Više od 20.000 potpisa jasna je poruka roditelja, korisnika, stručnjaka i građana da dostupnost logopedske terapije ne smije biti žrtva neprovedivih propisa'', ističe se u priopćenju.
Više od 7000 korisnika moglo bi ostati bez terapije
Prema anketi HALP-a, u kojoj je sudjelovalo 95 privatnih logopedskih praksi, čak 40 posto njih planira trajno prestati s radom zbog nemogućnosti ispunjavanja prostornih uvjeta.
Time bi, zaključuju u HALP-u, više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem trenutačno ostvaruju terapiju, dok bi se dodatno opteretio javni sustav koji se već suočava s nedostatnim kapacitetima i dugim listama čekanja.
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