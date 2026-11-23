Peticijom se traži i očuvanje kontinuiteta rada postojećih privatnih praksi kako tisuće korisnika ne bi ostalo bez terapije. Pojašnjava se i kako privatni logopedi imaju rok za usklađivanje od samo dvije godine, do 31. srpnja 2027., nakon čega će se prakse koje ne ispune propisane uvjete ugasiti po sili zakona. Istodobno, javnozdravstvenim ustanovama za prilagodbu osigurane su tri godine. HALP smatra ovakvu razliku u rokovima neopravdanom te je zbog spornih zakonskih odredbi zatražio ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom.