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Grmoja za N1: Ljudi me često zovu za veze u zdravstvenim ustanovama, da dobiju adekvatan tretman
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao stanje u psihijatrijskim ustanovama i smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Štrajk mladih i političke aktualnosti.
Komentirajući sve veći broj svjedočanstava pacijenata i članova njihovih obitelji iz psihijatrijskih ustanova, Grmoja je rekao: "Priče su zastrašujuće, znamo da ne funkcionira sustav zdravstva. Građani izdvajaju nove kako bi imali adekvatnu zdravstvenu skrb, a znamo kako to često funkcionira u hrvatskom zdravstvu. Ono što se meni kao političaru događa jest da me ljudi zovu kad im netko završi u bolnici i pitaju znam li ikoga, da imaju adekvatan tretman. Ljudi sami očekuju kad završe u nekoj ustanovi neće dobiti tretman kakav zaslužuju, da ih se neće tretirati kao pacijente i ljude, nego treba imati neku vezu da ih se na adekvatan način tretira", rekao je.
Dodao je da to svakako treba mijenjati. Dodao je da je osim samog sustava ključno da smo se odmaknuli od istinskih vrijednosti koje su stoljećima gradile ovo društvo. "To su kršćanske vrijednosti, da u svakom čovjeku vidimo čovjeka, da budemo svjesni njegovog dostojanstva, i kad je slab i ima poteškoće. To se u ovom modernom društvu promijenilo. Mi već sad govorimo o tome da bi oduzimali život ljudima, da je sasvim u redu procijeniti da netko zaslužuje živjeti", rekao je.
U slučaju smrti Kristiana Periša, kaže, politička je odgovornost sasvim jasna. "Mogu se sada prebacivati odgovornost s jedne na drugu stranu, ali sasvim je jasno da gradska vlast ima odgovornost za ovu ustanovu. Sad je Tomašević imenovao Upravno vijeće i ne može on nakon što je imenovao ključne ljude u ustanovi, nakon što se nešto dogodi, tvrditi da gradska vlast tu nema odgovornosti", poručio je.
Grmoja je dodao da su i Tomašević i Sandra Benčić branili ravnateljicu koja 14 dana nije pogledala snimku. "Bilo je sasvim jasno da je njena odgovornost, ali i odgovornost Lore Vidović kao, praktički Tomaševićeve ministrice, pročelnice za zdravstvo u Zagrebu. Postoji tu i njena politička i moralna odgovornost za ovo što se dogodilo. Očekujem da i ona da ostavku", rekao je predsjednik Mosta.
Navodi da postoji odgovornost i ministrice zdravstva Irene Hrstić. "Ova bolnica je također u sustavu zdravstva i postoji njena moralna i zapovjedna odgovornost. Ali, Možemo! ne može pobjeći od odgovornosti za ovo što se dogodilo u ustanovi kojom upravlja Grad Zagreb", poručio je.
Ministrica Hrstić, kaže, sad sve želi prebaciti na gradsku vlast. "Ako postoji trenutak za inspekciju i u ostalim ustanovama, ja mislim da je to ovaj. Jer, što će se dogoditi ako se slična tragedija ponovi negdje drugdje? To će biti katastrofa za ovu vlast. Mislim da je njima sada stalo samo do toga kako od sebe odmaknuti bilo kakvu odgovornost i sve gurnuti prema gradskoj vlasti", rekao je i dodao da ne treba negirati sva svjedočanstva i iz ostalih ustanova.
Snimku iz Jankomira, kaže, pokušao je pogledati, ali nikako nije mogao "smoći želuca" da snimku u cijelosti pogleda. "To su užasne scene koje su potresle cijelu Hrvatsku i nešto možda dobro što se iz ovoga može izroditi je da ćemo ovu tragediju iskoristili kako se ovo više nikome ne bi dogodilo", poručio je.
Mostov zastupnik Marin Miletić oštro je reagirao na Štrajk mladih, koji se održao u petak. Organizatore je nazvao ekstremnim ljevičarima i kritizirao njihove zahtjeve vezanih za obrazovanje i izdvajanje za vojsku. Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava nazvao ih je komunistima, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs anarhistima.
Grmoja kaže da svaki mladi čovjek koji se buni zbog cijene stanovanja, najamnina, rješavanja životnih pitanja zaslužuje njegov respekt i poštovanje. "Mislim da bi mladi trebali više razgovarati o problemima i biti aktivniji u političkom i društvenom životu. Mislim da kolega Miletić nije govorio o mladima, govorio je o organizatorima. Sasvim je jasno da su organizatori povezani sa strankom Možemo! i smiješno je bilo vidjeti kako govore da s tim nemaj ništa", rekao je.
Navodi da ne treba rezati sredstva ni vojsci ni policiji, niti obrazovanju, već ih, kaže, treba rezati administraciji. "Ovdje treba razdvojiti mlade, koji imaju moje apsolutno poštovanje, i dio organizatora", poručio je.
"Ljevica je izdala radništvo, radnici su se okrenuli Mostu"
Naglasio je da postoji prostor za uštede, ali Vlada to ne želi napraviti. "Ne želi ni ova ekstremna ljevica koja želi rezati na vojsci i policiji. Sami su deklarirali politike da žele prihvatiti sve migrante. To je suludo, to će uništiti ovo društvo, i zato će se Most na izborima snažno suprotstaviti i ovoj Plenkovićevoj korumpiranoj kliki, ali i ovo ljevici koja u Hrvatsku želi primiti sve migrante, koja želi rasturiti tradicionalnu obitelj, koja gura sulude vrijednosti, odnosno antivrijednosti. A vidimo da sami ne znaju upravljati u onim lokalnim samoupravama gdje u na vlasti", rekao je.
Njihov cilj je, kaže, doći u poziciju da budu prva politička snaga u Hrvatskoj. On, kaže, ne misli ulaziti u izbornu utrku razmišljajući o drugima.
"Ono što se događa pokazuje nam da naš pristup daje ploda. Most raste, svakog dana nam pristupa velik broj ljudi. Ljudi prepoznaju da je Most najbliže onim vrijednostima koje dijeli većina hrvatskih ljudi. Ljudi traže snažnu suverenističku opciju, ne žele globaliste iz HDZ-a i Možemo!, nego autentičnu hrvatsku suverenističku opciju", poručio je.
Kaže da zadnja istraživanja pokazuju da najviše radništva glasa upravo za Most. "Ljevica je izdala radništvo i sad se radništvo, ovi normalni, radni, obiteljski ljudi, okreću Mostu", zaključio je.
SDP je, kaže, umiruća stranka, koja se sama osudila na smrtnu presudu, i to koalicijom sa Možemo!. Navodi da Možemo! ni ne želi preuzeti vlast, već im je dovoljan samo Grad Zagreb. Ono što žele, kaže, je preuzeti mjesto SDP-a. "Kad se SDP već sam odlučio samoubiti, zašto bih ja o njima lamentirao", upitao je.
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