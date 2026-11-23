Komentirajući sve veći broj svjedočanstava pacijenata i članova njihovih obitelji iz psihijatrijskih ustanova, Grmoja je rekao: "Priče su zastrašujuće, znamo da ne funkcionira sustav zdravstva. Građani izdvajaju nove kako bi imali adekvatnu zdravstvenu skrb, a znamo kako to često funkcionira u hrvatskom zdravstvu. Ono što se meni kao političaru događa jest da me ljudi zovu kad im netko završi u bolnici i pitaju znam li ikoga, da imaju adekvatan tretman. Ljudi sami očekuju kad završe u nekoj ustanovi neće dobiti tretman kakav zaslužuju, da ih se neće tretirati kao pacijente i ljude, nego treba imati neku vezu da ih se na adekvatan način tretira", rekao je.