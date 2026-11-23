Pitanje odgovornosti
Rimac o slučaju Periš: HDZ ima konstantni strah da će Možemo rasti, a SDP smatraju manje opasnim akterom
Politički analitičar i profesor sociologije Ivan Rimac u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirao je slučaj smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Osvrnuo se na reakcije političara, prebacivanje odgovornosti i stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu.
Ivan Rimac komentirao je smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i rekao da su političari tu tragediju uklopili u svakodnevno političko prepucavanje:
"Više je odbijanja odgovornosti, nego stvarne želje..."
"Imamo dva paralelna toka svijesti - jedan je stvarna potreba da se nešto učini na području zdravstva, a posebno na području psihijatrije, a s druge strane imamo ponašanje političara kao da se radi o uobičajenoj političkoj borbi, a to kod građana izaziva potrebu da djeluju akcijom. Kada govorimo o reakcijama građana, ne možemo uvijek očekivati osviještenu političku akciju niti osviještene političke poteze koje bi nametnuli političarima, ali svakako možemo očekivati barem toplo-hladan model prihvaćanja ili odbijanja političkih rješenja. Politika većinom ne nudi rješenja koja bi sistematski utjecala na stanje, nego protupožarne mjere. Više je odbijanja odgovornosti, pogotovo u ovom slučaju, nego stvarne želje da se nešto učini bolje."
"Nemamo sustavni plan vođenja države"
Profesor navodi da se vođenje države svelo na to da Sabor potvrđuje sve što Vlada ponudi te da je rad ministara potpuno iščezao:
"Nemamo nikakav sustavni plan vođenja države niti u javnim istupima osjećamo odgovornost ministara za stanje u njihovim resorima. Drugi element je konstantni strah HDZ-a da će Možemo i dalje rasti i postati ozbiljan takmac. Apsolutno sve što u posljednje vrijeme dolazi iz HDZ-a pokušavaju svaliti kao krivicu na Možemo. HDZ je SDP smatrao manje opasnim akterom jer su vrlo dugo na sceni, znali su kako s njima pregovarati. Vidljivo je da HDZ računa na to da lokalna vlast gdje je SDP radi greške i uvijek mogu izvući nekog asa iz rukava. Ne idu na frontalni napad na sve, nego tu i tamo izvuku nekoga."
"Očigledno je da je bilo propusta u radu medicinskog osoblja u ovom slučaju, ali nije potpuno jasno jesu li drugi akteri i sustavi zakazali. Još uvijek nemamo potpune informacije. Važno je da postoji podijeljena odgovornost. Osnivač sudjeluje u financiranju neke ustanove, ali ne može raditi medicinsku kontrolu postupaka unutar bolnice, za to je zaduženo samo Ministarstvo zdravstva. U prebacivanju loptica, što se tiče ministrice, nismo čuli da je ona priznala odgovornost, ne samo osobnu, nego i odgovornost Ministarstva. Ona vodi Ministarstvo i ona je kontrolni sustav za sve medicinske postupke u državi, čak i u privatnim zdravstvenim ustanovama", dodao je.
"Nemamo kontrolu kako se novci troše"
Rimac osnovni problem vidi u nedostatku kulture da građani vide na što se troši novac:
"Novac je skupljen od PDV-a za svaku sitnicu koju ste kupili, a skupljen je da građani koji imaju neku potrebu, a koju sami neće moći platiti, dobiju tu uslugu, ako je to korisno za društvo. Bilo da se radi o obrazovanju, zdravstvu - solidarno razvijamo sustave da bi građani imali koristi od toga i da kao društvo ne bi okretali glavu od onih koji nemaju novca da plate liječenje, školovanje. Nemamo kontrolu kako se ti novci troše jer naša politika smatra da, kada dođu na vlast, da je to njihov novac i da ga mogu trošiti na što hoće te da ne moraju polagati račun građanima. Zdravstvo je u priličnoj mjeri podcijenjeno i to znaju svi koji su se obraćali zdravstvenom sustavu za bilo što. Broj privatnih sustava je bujao zadnja dva desetljeća upravo zato što javni sustav nije imao kapaciteta i resursa. Stalno se mora ići korak u ulaganjima. I dalje imamo sustav koji ima organizaciju kao što je bila 60-ih."
"Ministarstva ne rade"
"Problem je što ministarstva praktički ne rade. Što god prijavite, koji god inspekcijski nadzor tražite, nema reakcije, a ako je i bude, nema akcije. U ovom sustavu je sve svedeno na to da preživljavamo kako god i da je najbolje šutjeti kako se ne bi pogoršalo stanje", dodao je.
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