"Novac je skupljen od PDV-a za svaku sitnicu koju ste kupili, a skupljen je da građani koji imaju neku potrebu, a koju sami neće moći platiti, dobiju tu uslugu, ako je to korisno za društvo. Bilo da se radi o obrazovanju, zdravstvu - solidarno razvijamo sustave da bi građani imali koristi od toga i da kao društvo ne bi okretali glavu od onih koji nemaju novca da plate liječenje, školovanje. Nemamo kontrolu kako se ti novci troše jer naša politika smatra da, kada dođu na vlast, da je to njihov novac i da ga mogu trošiti na što hoće te da ne moraju polagati račun građanima. Zdravstvo je u priličnoj mjeri podcijenjeno i to znaju svi koji su se obraćali zdravstvenom sustavu za bilo što. Broj privatnih sustava je bujao zadnja dva desetljeća upravo zato što javni sustav nije imao kapaciteta i resursa. Stalno se mora ići korak u ulaganjima. I dalje imamo sustav koji ima organizaciju kao što je bila 60-ih."