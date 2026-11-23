Kako je pojasnila, nije željela da se njezin raniji posjet protumači kao pokušaj utjecaja na postupke koji su u tom trenutku još bili u tijeku. Navela je i da je već razgovarala s vršiteljicom dužnosti ravnateljice te da tijekom posjeta želi doznati kakvu pomoć Ministarstvo zdravstva može pružiti liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zaposlenicima klinike.