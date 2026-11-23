NAKON OTKRIVENIH PROPUSTA
Ministrica Hrstić stigla u Jankomir prvi put nakon tragične Periševe smrti
Ministrica zdravstva Irena Hrstić stigla je u ponedjeljak u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, prvi put nakon tragične smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je u toj ustanovi preminuo 21. listopada.
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Hrstić je u bolnicu došla 33 dana nakon smrti pacijenta, a sastaje se s vršiteljicom dužnosti ravnateljice Lidijom Hrastić Novak, koja je na tu dužnost imenovana nakon odlaska dosadašnje ravnateljiceMajde Grah.
Ministrica je prethodnih tjedana bila izložena kritikama zbog toga što nije ranije posjetila bolnicu. Svoj je dolazak najavila prošlog četvrtka, nakon sjednice Vlade, objasnivši da je namjerno čekala završetak zdravstveno-inspekcijskog nadzora.
Kako je pojasnila, nije željela da se njezin raniji posjet protumači kao pokušaj utjecaja na postupke koji su u tom trenutku još bili u tijeku. Navela je i da je već razgovarala s vršiteljicom dužnosti ravnateljice te da tijekom posjeta želi doznati kakvu pomoć Ministarstvo zdravstva može pružiti liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zaposlenicima klinike.
Tragična smrt pacijenta i propusti u bolnici
Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor.
Zdravstvena inspekcija nakon njegove smrti utvrdila je niz nepravilnosti u radu ustanove, uključujući propuste u nadzoru primjene mjera fizičkog sputavanja, vođenju medicinske dokumentacije i pravodobnom izvještavanju o smrti pacijenta.
Klinici je naloženo pet mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka, od kojih se četiri moraju provesti odmah, dok je za usklađivanje broja zaposlenih s propisanim normativima određen rok od 60 dana.
Slučaj je izazvao brojne reakcije javnosti, osobito nakon što je otkriveno da je tadašnja ravnateljica Majda Grah Ministarstvo zdravstva službeno obavijestila o smrti pacijenta tek 7. studenoga, odnosno 17 dana nakon tragičnog događaja.
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