UMORSTVO NA TRNJU
Nepalac osumnjičen za ubojstvo sunarodnjaka u smještaju za strane radnike u Zagrebu, završio u pritvoru
Policija je, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, prijavila 27-godišnjeg državljanina Nepala osumnjičenog da je u noći na nedjelju, u objektu za smještaj stranih radnika na Trnju, ubio 38-godišnjeg sunarodnjaka, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
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Policija je ranije izvijestila da se napad dogodio u subotu oko 23.50 sati na Savskoj cesti, gdje je oštrim predmetom teško ozlijeđen 38-godišnji nepalski državljanin s reguliranim statusom u RH, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.
U vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela dovodila su se dvojica 27-godišnjih državljana Nepala, također s reguliranim statusom u Hrvatskoj, priopćio je u nedjelju PUZ, navodeći kako su obojica bila pod nadzorom policije te se nad njima provodilo kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
Prema prvoj policijskoj informaciji, tijelo ubijenog muškarca pronađeno je nakon dojave oko 0.20 sati.
Dovršena istraga i o pucnjavi na Trnju
Zagrebačka policija dovršila je i kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom koji je u petak, oko 17.35 sati u Lastovskoj ulici na Trnju, na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta, hicem iz vatrenog oružja ranio 42-godišnjaka.
PUZ je priopćio da su policajci, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 22-godišnjaka, dostavili posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je on predan pritvorskom nadzorniku.
Nakon pucnjave žrtvu nekoliko puta udario u glavu
Policija je ranije izvijestila da je 22-godišnjak ispalio hitac u donje ekstremitete 42-godišnjaka te ga je potom nekoliko puta udario u glavu i zatim pobjegao, ali je naknadno pronađen i uhićen.
Liječnička pomoć 42-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
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