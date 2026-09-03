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PROF. MARKO KUTLEŠA

Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu opisao trenutačnu kliničku sliku oko virusa Zapadnog Nila

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N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2026. 12:43
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Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je prof. Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević". Razgovarali su o epidemiološkoj situaciji vezanoj uz sezonsku pojavu virusa Zapadnog Nila.

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Teme
marko kutleša n1tv novi dan video

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