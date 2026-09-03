Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu opisao trenutačnu kliničku sliku oko virusa Zapadnog Nila

Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je prof. Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević". Razgovarali su o epidemiološkoj situaciji vezanoj uz sezonsku pojavu virusa Zapadnog Nila.

Podijeli

Oglas