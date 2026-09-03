PROF. MARKO KUTLEŠA
Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu opisao trenutačnu kliničku sliku oko virusa Zapadnog Nila
N1 Hrvatska
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03. ruj. 2026. 12:43
| Novi dan
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Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je prof. Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević". Razgovarali su o epidemiološkoj situaciji vezanoj uz sezonsku pojavu virusa Zapadnog Nila.
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