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teatar ulysses

Rade Šerbedžija o današnjem svijetu: "Čak i filozofi šute, jedino pjesnici još nešto pišu. Ali tko čita pjesme?"

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Hrvoje Krešić , Antonio Kovačević
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09. lip. 2026. 14:19
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Gosti našeg Hrvoja Krešića u Novom danu su kazališna redateljica Lenka Udovički i naš proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Ovoga ljeta, u sklopu 26. sezone Kazališta Ulysses, Šerbedžija će igrati posljednji put naslovnu ulogu u predstavi "Kralj Lear“, kojom je 2001. godine započelo s radom to kazalište.

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n1tv novi dan video lenka udovički rade šerbedžija

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