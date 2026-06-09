Rade Šerbedžija o današnjem svijetu: "Čak i filozofi šute, jedino pjesnici još nešto pišu. Ali tko čita pjesme?"

Gosti našeg Hrvoja Krešića u Novom danu su kazališna redateljica Lenka Udovički i naš proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Ovoga ljeta, u sklopu 26. sezone Kazališta Ulysses, Šerbedžija će igrati posljednji put naslovnu ulogu u predstavi "Kralj Lear“, kojom je 2001. godine započelo s radom to kazalište.

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