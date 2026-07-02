VANJSKOPOLITIČKI ANALITIČAR
Radičević: U Ukrajini svjedočimo novoj vrsti ratovanja, moguće je da se tijek rata preokrene
N1 Hrvatska
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02. srp. 2026. 11:22
| Novi dan
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Vanjskopolitički analitičar i komentator Nenad Radičević u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je sve žešće ruske napade na ukrajinske gradove, ali i situaciju na Bliskom istoku.
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