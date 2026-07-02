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VANJSKOPOLITIČKI ANALITIČAR

Radičević: U Ukrajini svjedočimo novoj vrsti ratovanja, moguće je da se tijek rata preokrene

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N1 Hrvatska
|
02. srp. 2026. 11:22
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Vanjskopolitički analitičar i komentator Nenad Radičević u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je sve žešće ruske napade na ukrajinske gradove, ali i situaciju na Bliskom istoku.

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