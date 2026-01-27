Dolazi novi ministar financija
Radimir Čačić: Nadam se da će Ćorić pokazati kičmu
27. sij. 2026. 10:38
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o odlasku Marka Primorca s ministarske pozicije i njegovoj zamjeni - Tomislavu Ćoriću.
