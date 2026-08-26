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opasan otpad u gospiću

Razumije li ministrica Vučković frustraciju građana? "Ja sam isto građanin"

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N1 Hrvatska
|
26. kol. 2026. 10:22
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Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je govorila o sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, natječaju za prvu fazu sanacije te tvrtkama koje su se na njega javile.

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Teme
marija vučković n1 hrvatska n1tv novi dan video

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