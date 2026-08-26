opasan otpad u gospiću
Razumije li ministrica Vučković frustraciju građana? "Ja sam isto građanin"
N1 Hrvatska
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26. kol. 2026. 10:22
| Novi dan
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Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je govorila o sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, natječaju za prvu fazu sanacije te tvrtkama koje su se na njega javile.
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