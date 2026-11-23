Bivši hodočasnik
Poljak koji je zapalio oltar u Međugorju na sudu priznao krivnju. Prijeti mu i do osam godina zatvora
Poljski državljanin Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak u ponedjeljak je na Sudu BiH priznao krivnju za vandaliziranje molitvenog prostora u Međugorju u srpnju ove godine pa će mu naknadno biti izrečena kazna po optužnici koja ga tereti za izazivanje vjerske mržnje i teška kaznena djela protiv opće sigurnosti.
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"Priznajem krivnju za sva počinjena djela”, kazao je Krakowiak tijekom ročišta na sudu u Sarajevu.
Sud BiH na temelju priznanja može mu izreći kaznu u rasponu od tri mjeseca do osam godina zatvora.
Polio oltar benzinom
Prema navodima iz optužnice, Krakowiak je u noći s 27. na 28. srpnja crnim sprejem ispisao pogrdne i uvredljive poruke na hrvatskom odnosno bosanskom, engleskom i poljskom jeziku na više vjerskih obilježja u Međugorju.
U ranim jutarnjim satima 28. srpnja pokušao je zapaliti platno na vanjskom oltaru Crkve svetog Jakova. Budući da se platno nije zapalilo jer je izrađeno od nezapaljivog materijala, inventar oltara polio je benzinom i izazvao požar.
Materijalna šteta procijenjena je na 130.767 konvertibilnih maraka (oko 66.800 eura), a Tužiteljstvo ističe da su njegovi postupci izazvali snažnu uznemirenost među svećenicima, vjernicima i hodočasnicima te grubo narušili dostojanstvo tog katoličkog svetišta, prenosi Klix.ba.
"Htio sam pokazati da su vidjelice prijevara"
Krakowiak se od kraja srpnja nalazi u pritvoru u Državnom zatvoru u Vojkovićima. Krivnju je priznao već neposredno nakon uhićenja, kada je kao motiv naveo: "Htio sam pokazati da su vidjelice prijevara i da je sve izmišljotina."
Zanimljivo je da je prije ovog incidenta dijelu poljske javnosti bio poznat upravo po svom vjerskom angažmanu i odlascima u Međugorje. Prema vlastitim ranijim javnim istupima, 2017. godine pješice je prešao oko 1300 kilometara od Varšave do tog hercegovačkog hodočasničkog mjesta.
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