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Dodikov sin postaje premijer RS-a. Konaković poručio: "Bezobrazluk je podigao na viši nivo"
Odluka čelnika vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorada Dodika da svog sina postavi za premijera tog entiteta u ponedjeljak je izazvala nove reakcije u BiH, pri čemu ga politički oponenti optužuju za privatiziranje RS a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković zaključio je kako je Dodik "bezobrazan".
Dok svojim postupcima tuđu djecu tjera na odlazak iz BiH, svoju je obitelj Dodik pretvorio u instrument vladanja i to demonstrira bez ikakvog srama, poručio je Konaković u komentaru na Facebooku nakon što je predsjednik RS Savo Minić koji je i kum Milorada Dodika, u nedjelju povjerio Igoru Dodiku mandat za sastav nove entitetske vlade.
"Ispričao mi je jednom prilikom Dodik kako je uspio na političkoj sceni 'legalizirati svoj bezobrazluk'. Jučer je taj bezobrazluk podigao na još viši nivo porukom: Kad već vašu djecu tjeram iz Bosne i Hercegovine, nek’ bar mojoj djeci bude dobro", napisao je Konaković.
Zaključio je kako će "Igor i Milorad će sebi i svojim tvrtkama otvoriti nove poslovne prilike a troškove će naravno snositi proračun RS koji su već poprilično osušili".
"Republika Srpska pretvorena u obiteljski biznis"
Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković, čija je stranka Pokret sigurna Srpska (PSS) nakon izbora u listopadu postala predvodnikom oporbe u entitetskom parlamentu, ocijenio je kako Dodik postavljajući sina za entitetskog premijera od RS pravi "obiteljski biznis".
"Unuku firma, jednom kumu palača (ured predsjednika RS), drugom sveučilište, sinu vlada, a sve pod budnim okom djeda! Još samo da na ulazu u vladu okače tablu 'Republika Srpska d.o.o.'. Vlasnici se znaju. Osnivački kapital je naš", napisao je Stanivuković u objavi na društvenim mrežama.
Igor Crnadak, zastupnik u Narodnoj skupštini RS iz oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) i nekadašnji ministar vanjskih poslova BiH, uz konstataciju kako je RS sada praktično pretvorena u nasljednu monarhiju upozorio je kako se sada otvara prostor institucionaliziranoj korupciji koju nitko neće moći kontrolirati niti zaustaviti.
"Korupcija, kao naš najveći problem, dobit će još veći zamah i još veću zaštitu institucija koje su okupirane od strane SNSD režima", upozorio je Crnadak.
Dodikovi saveznici hvale Igora: "Mladi i školovani trebaju dobiti priliku"
Za razliku od oponenata Dodikovoj politici, njegovi suradnici i politički saveznici nakon što je Minić objavio tko je kandidat za premijera, natječu se u pohvalama Igoru Dodiku.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić tako je kazao kako je dobro jer je došlo vrijeme da "mladi i školovani dobiju priliku".
Sam Dodik u ponedjeljak je svog sina poveo kod banjolučkog episkopa SPC Jefrema, a iz fotografija tog susreta koje su objavljene poslao je poruku kako za ustoličenje Igora za premijera ima i potporu crkvenih krugova.
Čestitka iz SDP-a izazvala kritike unutar stranke
No jednu čestitku Igor Dodik dobio je i iz SDP-a BiH i to od potpredsjednika te stranke, Banjolučanina Vojina Mijatovića, koji je u protekle četiri godine bio i zamjenik premijera Federacije BiH.
Napisao je kako ga veseli jer nova generacija preuzima odgovornost, a očekuje da će se o drugačijim političkim pogledima diskutirati s dignitetom i poštovanjem.
Mijatovićeva čestitka nije naišla na oduševljenje u SDP-u pa mu je tako dugogodišnji član te stranke i njen nekadašnji dužnosnik Dragan Stevanović poručio kako nitko ne bi trebao čestitati političarima povezanim s Miloradom Dodikom.
Vrh SDP-a o Mijatovićevoj se čestitci Igoru Dodiku nije očitovao, a on se nakon kritika oglasio porukom kako kani nastaviti "graditi mostove sa svima".