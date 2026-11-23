Dok svojim postupcima tuđu djecu tjera na odlazak iz BiH, svoju je obitelj Dodik pretvorio u instrument vladanja i to demonstrira bez ikakvog srama, poručio je Konaković u komentaru na Facebooku nakon što je predsjednik RS Savo Minić koji je i kum Milorada Dodika, u nedjelju povjerio Igoru Dodiku mandat za sastav nove entitetske vlade.