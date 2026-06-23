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TOPLINSKI VAL U HRVATSKOJ

Šef DHMZ-a objasnio kakve nas sve vremenske neprilike čekaju do kraja tjedna

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N1 Info
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23. lip. 2026. 12:14
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Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler, kod našeg Tihomira Ladišića u Novom danu, govorio je o toplinskom valu koji je zahvatio Hrvatsku i Europu. Do kraja tjedna sigurno nas čeka rast temperatura, posebno u nekim područjima zemlje

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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