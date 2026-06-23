TOPLINSKI VAL U HRVATSKOJ
Šef DHMZ-a objasnio kakve nas sve vremenske neprilike čekaju do kraja tjedna
Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler, kod našeg Tihomira Ladišića u Novom danu, govorio je o toplinskom valu koji je zahvatio Hrvatsku i Europu. Do kraja tjedna sigurno nas čeka rast temperatura, posebno u nekim područjima zemlje
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