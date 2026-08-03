Wildberries
FOTO, VIDEO / Ukrajinski napad na ruskog diva: Izbio požar, radnici evakuirani
Ukrajinski zračni napad tijekom noći na ponedjeljak bio je usmjeren na skladište ruskog diva e-trgovine Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve, izvijestili su u ponedjeljak tvrtka i lokalne vlasti.
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"Požar je izbio na jednoj od logističkih lokacija tvrtke u Vladimirskoj oblasti nakon napada", objavio je Wildberries u izjavi, dodajući da je osoblje skladišta evakuirano.
Prema riječima regionalnog guvernera Aleksandra Avdejeva, "dronovi su napali skladište u Sobinskom okrugu".
"Ima štete, požara", izjavio je na ruskoj aplikaciji za razmjenu poruka Max, precizirajući da je "jedan mladić ozlijeđen".
Od sredine srpnja Ukrajina je napala dvadesetak lokacija u vlasništvu Wildberriesa u gotovo svakom kutku Rusije i na anektiranom Krimu.
U prvim napadima, u noći sa 17. na 18. srpnja, ubijeno je osam ljudi, a ozlijeđeno gotovo 90 na lokacijama u Moskovskoj oblasti i u Tambovskoj oblasti (središnji zapad).
Od tada su ukrajinski napadi dronova ciljali lokacije u blizini Sankt Peterburga (sjeverozapad), Simferopolja na Krimu, Krasnodara i Volgograda (jug) te Samare na rijeci Volgi.
Wildberries nearby Vladimir is done pic.twitter.com/rroanQsNPw— Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) August 3, 2026
Wildberries je vrlo popularna platforma za online kupovinu u Rusiji, često nazivana "ruskim Amazonom" zbog širokog asortimana proizvoda i brze dostave diljem zemlje.
Napadi na njihova skladišta dio su dugoročne ukrajinske kampanje usmjerene na civilnu infrastrukturu u Rusiji, koja provodi veliku ofenzivu u Ukrajini od veljače 2022. Prema Kijevu, cilj ovih napada je prisiliti Kremlj da pregovara o završetku rata u Ukrajini.
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