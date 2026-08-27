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kakva je budućnost?

Sociologinja iz Gospića: Izloženi smo propagandi razvoja poduzetništva, ljudi su maštali o tvornici

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27. kol. 2026. 14:11
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Gospić i Lika nisu samo prostor na zemljopisnoj karti, nego kraj koji se posljednjih godina suočava s brojnim demografskim, društvenim i razvojnim izazovima. Od iseljavanja i depopulacije, preko pitanja kvalitete života i perspektive mladih, pa sve do aktualnih problema s otpadom koji otvaraju pitanje kakvu budućnost ovaj kraj zapravo ima.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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