Sociologinja iz Gospića: Izloženi smo propagandi razvoja poduzetništva, ljudi su maštali o tvornici

Gospić i Lika nisu samo prostor na zemljopisnoj karti, nego kraj koji se posljednjih godina suočava s brojnim demografskim, društvenim i razvojnim izazovima. Od iseljavanja i depopulacije, preko pitanja kvalitete života i perspektive mladih, pa sve do aktualnih problema s otpadom koji otvaraju pitanje kakvu budućnost ovaj kraj zapravo ima.

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