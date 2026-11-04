Špelić o Trumpovu porazu: "Izazivaš bogove i srljaš u propast"

Povjesničar, filozof i dugogodišnji novinar Dario Špelić gostovao je u Novom danu N1 televizije, gdje je s Bornom Šmerom analizirao rezultate američkih izbora na sredini predsjedničkog mandata. Posebno se osvrnuo na izborni poraz republikanaca, ulogu Donalda Trumpa i promjene u odnosu političkih snaga u Washingtonu.

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