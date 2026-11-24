RIJEČ STRUKE
Kako spriječiti novu tragediju poput one u Jankomiru? Psihijatrica predlaže 15 hitnih mjera
Slađana Štrkalj Ivezić iz Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju pri Hrvatskom liječničkom zboru gostovala je u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorila o potrebnim promjenama u psihijatrijskom sustavu nakon smrti Kristiana Josipa Periša u Jankomiru, primjeni mjera prisile i nedostacima postojećeg pravilnika o sputavanju pacijenata.
Na pitanje postoji li službeni stav Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju nakon smrti Kristiana Josipa Periša u Jankomiru te je li struka poduzela određene korake, Štrkalj Ivezić istaknula je da taj slučaj treba biti poticaj za promjene u sustavu.
"Nama je jasno da je to jedna nepotrebna smrt koja se dogodila u okolnostima o kojima svi znamo. Naš je stav da to treba biti poruka o tome što treba mijenjati u postojećem psihijatrijskom sustavu kako bi se zadovoljile potrebe građana i za sigurnošću i za liječenjem. Naša je obveza nastaviti s našim smjernicama, preporukama i planovima transformacije psihijatrijskih ustanova, koji su već zacrtani u Strateškom okviru razvoja mentalnog zdravlja koji je donijela Vlada", kazala je.
"Smjernice postoje, problem je njihova provedba"
Upitana jesu li smjernice i koraci za unaprjeđenje psihijatrijskog sustava postojali i prije tragedije koja se 21. listopada dogodila u Jankomiru, odgovorila je potvrdno.
"Mi imamo smjernice za prevenciju mjera prisile i postupanje s ljudima koji su uznemireni, kao i za transformaciju institucija. Sve su objavljene i na neki su način obveza struke, psihijatara i ustanova koje mogu pomoći u njihovoj provedbi. Međutim, pronalaženje načina njihove implementacije u praksi je proces", objasnila je. Naglasila je da je sada posebno važno inzistirati na primjeni postojećih preporuka.
"Nama je važno, a zapravo nam i ova situacija u tome pomaže, da snažno inzistiramo na provedbi tih smjernica, da provedemo edukaciju o tome kako ih primijeniti i da ispunimo ono što nam je obveza prema strateškom okviru koji je donijela Vlada", rekla je Štrkalj Ivezić.
"Nije tu samo odgovornost psihijatara"
Govoreći o tome na koga se odnosi strateški okvir, istaknula je da skrb o mentalnom zdravlju zahtijeva suradnju različitih sektora.
"Okvir se tiče svih onih koji su povezani s mentalnim zdravljem. To su psihijatrijske institucije, javno zdravstvo i druge institucije s kojima surađujemo. Današnja koncepcija oporavka u liječenju mentalnog zdravlja posebno naglašava socijalno uključivanje. Da biste nekoga uključili u svijet rada, morate surađivati i s drugim sektorima", kazala je.
"Nije tu samo odgovornost psihijatara, odgovornost je puno šira. Odgovornost je cijelog društva, posebno u dijelu koji se odnosi na to da se ne diskriminiraju i ne stigmatiziraju ljudi koji imaju problema s mentalnim zdravljem", dodala je.
"Nadzor pacijenata je loš kao i dokumentacija, to se mora promijeniti"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić zatražila je od struke da preispita pravilnik koji uređuje primjenu mjera sputavanja pacijenata, a Štrkalj Ivezić upitana je je li u vezi s tim već uspostavljen kontakt s njezinim stručnim društvom.
"Mi imamo više stručnih društava. Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju jedno je od onih koje se time bavi, a imamo i Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Sigurno ćemo u tome surađivati. Mi smo to kao struka već analizirali u Klinici za psihijatriju Vrapče", rekla je.
Istaknula je da kao vanjska suradnica pučke pravobraniteljice ima veliko iskustvo u obilascima psihijatrijskih bolnica, uključujući i nenajavljene posjete.
"Vrlo je važno da sada znamo što loše radimo i što nam nedostaje. Ono što je pokazao nadzor Ministarstva jest da je nadzor pacijenata vrlo loš, kao i dokumentacija. To su stvari koje se trebaju promijeniti", upozorila je.
"Pravilnik je dobar, ali ima nedostataka"
Smatra da je postojeći pravilnik u osnovi dobar, ali da pojedine odredbe treba preciznije definirati.
"Pravilnik je sam po sebi dobar, ali ima dosta nedostataka. Primjerice, nije jasno u kojim se indikacijama primjenjuju mjere prisile, kako se produljuje njihovo trajanje... To su stvari koje se mogu promijeniti i jasnije napisati – što je uloga psihijatra, što je uloga medicinskih sestara, što trebaju napraviti prije, a što tijekom primjene mjera prisile", objasnila je.
"Pacijenti ne smiju biti ostavljeni sami"
Osvrnula se i na pitanje nadzora pacijenata tijekom primjene mjera prisile, istaknuvši važnost videonadzora, ali i neposrednog kontakta medicinskog osoblja s pacijentima.
"Nadzor kamerama može i trebao bi postojati jer to jamči kontinuirani nadzor. Pacijent ne može biti ostavljen sam, a nadzor se ne treba provoditi samo kamerama, već i osobnim kontaktom. U pravilniku mora biti jasnije definirano tko što radi i tko to kontrolira", zaključila je Štrkalj Ivezić.
Koje mjere hitno treba provesti?
Među mjerama koje je potrebno hitno provesti ističu se obvezna edukacija zdravstvenih djelatnika o prevenciji mjera prisile, transformacija psihijatrijskih ustanova prema standardima WHO-a, zapošljavanje dovoljnog broja osoblja i stručnjaka s osobnim iskustvom psihičkih poteškoća te osiguravanje sigurnih uvjeta rada.
Predlaže se i uvođenje videonadzora u prostorijama za sputavanje pacijenata, alarmnih sustava, mirnih soba i interventnih timova te izrada preciznih protokola postupanja zdravstvenog osoblja i policije.
Naglašava se važnost edukacije o ljudskim pravima, pružanja psihološke podrške pacijentima i osoblju nakon primjene mjera prisile te kontinuiranog praćenja učestalosti i trajanja njihove primjene.
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