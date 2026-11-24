"Nama je jasno da je to jedna nepotrebna smrt koja se dogodila u okolnostima o kojima svi znamo. Naš je stav da to treba biti poruka o tome što treba mijenjati u postojećem psihijatrijskom sustavu kako bi se zadovoljile potrebe građana i za sigurnošću i za liječenjem. Naša je obveza nastaviti s našim smjernicama, preporukama i planovima transformacije psihijatrijskih ustanova, koji su već zacrtani u Strateškom okviru razvoja mentalnog zdravlja koji je donijela Vlada", kazala je.