O sastanku Putin-Trump

Stier: Amerikanci percipiraju Kinu kao glavnog suparnika, ne više Rusiju

N1 Hrvatska
15. kol. 2025. 13:20

Gost našega Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, koji se javio iz Bolivije i komentirao dugo očekivani samit na Aljasci između Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Hoće li sastanak dvaju predsjednika zaista zaustaviti rat u Ukrajini?

Davor Ivo Stier N1 TV VIDEO novi dan video

