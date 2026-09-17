SLUČAJ "MUCICA"
Stručnjak o novoj političkoj stvarnosti: "Ako premijer ne poštuje norme, zašto bi ih poštovao lokalni šerif?"
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirao političku komunikaciju, nakon što je premijer Andrej Plenković prije dva dana u Saboru zastupnicu Možemo! Ivanu Kekin nazvao "mucicom".
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