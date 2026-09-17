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SLUČAJ "MUCICA"

Stručnjak o novoj političkoj stvarnosti: "Ako premijer ne poštuje norme, zašto bi ih poštovao lokalni šerif?"

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N1 Info
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17. ruj. 2026. 11:28
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Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirao političku komunikaciju, nakon što je premijer Andrej Plenković prije dva dana u Saboru zastupnicu Možemo! Ivanu Kekin nazvao "mucicom".

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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