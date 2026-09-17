Carney održao govor u Europskom parlamentu: Kanada i Europa zajedno su snažnije

"To govori dovoljno o hrabrom kanadskom duhu i Europa će uvijek biti zahvalna na žrtvi koju su Kanađani podnijeli za našu slobodu i demokraciju. S tim duhom gledamo prema budućnosti, a jučerašnja najava o pridruživanju je veliki korak prema naprijed. Kako bismo radili na onome što nam je zajedničko na mnogim razinama - od obrane, energije, obrazovanja... Ultimativno, nadam se da će to pomoći poboljšati naše života. Zato, dragi Mark, tvoj boravak ovdje je iznimno značajan. Podij je vaš."