IZOSTANAK MANIRA
VIDEO / Krajnja desnica ometala Carneyja u EP-u, ali samo se nasmijao: Evo što su mu dovikivali
Kanadski premijer Mark Carney održao je govor u Europskom parlamentu i dobio glasne ovacije po njegovom završetku. Gotovo svih eurozastupnika - osim onih s krajnje desnice.
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Nakon što je u govoru o stanju Unije Ursula von der Leyen spomenula Kanadu kao pridruženog člana Europske unije, pripadnici krajnje desnice i ljevice su protestirali "jer nije dobila mandat za to". Takvo negodovanje se nastavilo i uživo.
Kad je Carney stao pred eurozastupnike, netko s dijela gdje su članovi krajnje desnice krenuo je vikati "USA, USA", dajući jasno do znanja što misli o ideji Kanade kao pridruženog člana. Svejedno, Carney se nije dao smesti, samo se nasmijao i krenuo s govorom.
Someone in the European Parliament yells “USA! USA!” as Canada’s PM Mark Carney is about to begin his speech.— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Carney laughs. pic.twitter.com/noOpL597ed
Također, članovi AfD-a su ometali govor ulaskom u EP dok je trajao, pritom su se glasno međusobno pozdravljali i gestikulirali sve dok ih službene osobe nisu opomenule.
Na samom kraju, svi su aplaudirali Carneyju osim pripadnika krajnje desnice, koji su ostali sjediti na svojim mjestima.
Možete pročitati sve što je rekao OVDJE.
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