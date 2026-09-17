RUSKI NAPADI SVE BLIŽI
Poljska zatvorila dvije zračne luke, protuzračna obrana u pripravnosti
Poljska je privremeno zatvorila zračne luke u Lublinu i Rzeszówu zbog aktivnosti vojnog zrakoplovstva pokrenutih nakon novih ruskih napada na zapad Ukrajine.
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Poljska agencija za usluge zračne plovidbe (PANSA) objavila je da su obje zračne luke privremeno zatvorene zbog vojnih operacija u zračnom prostoru.
Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga potvrdilo je da je vojska reagirala zbog ruskih napada bespilotnim letjelicama na područja zapadne Ukrajine, nedaleko od poljske granice.
"Kopneni sustavi protuzračne obrane i radarski izviđački sustavi stavljeni su u stanje pripravnosti", priopćilo je zapovjedništvo.
BREAKING: 🇵🇱 Poland has issued RCB alerts across parts of the Podkarpackie and Lubelskie voivodeships amid a reported Russian air attack on Ukraine.— GeoInsider (@InsiderGeo) September 17, 2026
According to preliminary information, another drone has crashed around 2 km from a border crossing with Poland, once again near… pic.twitter.com/q4Zv6hY9C4
Učestalo podizanje borbenih zrakoplova
Poljska vojska naglasila je da je riječ o preventivnim mjerama kojima je cilj zaštititi nacionalni zračni prostor, posebno područja koja graniče s dijelovima Ukrajine izloženima ruskim napadima.
Poljska posljednjih dana učestalo podiže borbene zrakoplove i aktivira protuzračnu obranu zbog napada na Ukrajinu. Ovo je već treći put ovog tjedna da su poduzete takve sigurnosne mjere.
Tijekom ruskog napada proteklog vikenda pogođena je i željeznička pruga u blizini poljske granice, kao i vlak koji se kretao iza vlaka s europskim diplomatima. Među njima je bio i bivši britanski premijer Boris Johnson.
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