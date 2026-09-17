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RUSKI NAPADI SVE BLIŽI

Poljska zatvorila dvije zračne luke, protuzračna obrana u pripravnosti

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N1 Info
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17. ruj. 2026. 12:45
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REUTERS
Jacek Marczewski/Agencja Wyborcz via REUTERS

Poljska je privremeno zatvorila zračne luke u Lublinu i Rzeszówu zbog aktivnosti vojnog zrakoplovstva pokrenutih nakon novih ruskih napada na zapad Ukrajine.

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Poljska agencija za usluge zračne plovidbe (PANSA) objavila je da su obje zračne luke privremeno zatvorene zbog vojnih operacija u zračnom prostoru.

Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga potvrdilo je da je vojska reagirala zbog ruskih napada bespilotnim letjelicama na područja zapadne Ukrajine, nedaleko od poljske granice.

"Kopneni sustavi protuzračne obrane i radarski izviđački sustavi stavljeni su u stanje pripravnosti", priopćilo je zapovjedništvo.

Učestalo podizanje borbenih zrakoplova

Poljska vojska naglasila je da je riječ o preventivnim mjerama kojima je cilj zaštititi nacionalni zračni prostor, posebno područja koja graniče s dijelovima Ukrajine izloženima ruskim napadima.

Poljska posljednjih dana učestalo podiže borbene zrakoplove i aktivira protuzračnu obranu zbog napada na Ukrajinu. Ovo je već treći put ovog tjedna da su poduzete takve sigurnosne mjere.

Tijekom ruskog napada proteklog vikenda pogođena je i željeznička pruga u blizini poljske granice, kao i vlak koji se kretao iza vlaka s europskim diplomatima. Među njima je bio i bivši britanski premijer Boris Johnson.

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dronovi napad dronovima poljska rat u ukrajini rusija ukrajina

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