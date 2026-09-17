žena koja je cijeli grad
Ovo američko selo ima samo jednu stanovnicu. Ona je gradonačelnica, konobarica, blagajnica, knjižničarka...
U američkoj saveznoj državi Nebraski nalazi se Monowi, neobično malo mjesto koje je prema Guinnessovim svjetskim rekordima najmanje naseljeno inkorporirano mjesto na svijetu. Ondje službeno živi samo jedna osoba – Elsie Eiler.
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Monowi je nekada bio znatno veća poljoprivredna i željeznička zajednica. Tridesetih godina prošlog stoljeća imao je 123 stanovnika, no broj je desetljećima padao. Do 1980. ostalo ih je samo 18, a na popisu stanovništva iz 2000. godine evidentirane su dvije osobe – Elsie i njezin suprug Rudy.
Nakon Rudyjeve smrti 2004. godine Elsie je ostala sama, ali nije željela napustiti svoj dom. I danas obavlja gotovo sve službene funkcije u mjestu – gradonačelnica je, tajnica, blagajnica i knjižničarka, a istodobno vodi i Monowi Tavern.
Elsie i Rudy preuzeli su konobu još 1971. godine, a nakon njegove smrti nastavila ju je voditi sama. Iako Monowi ima samo jednog stanovnika, konoba dnevno privuče oko 50 ljudi. Ondje svraćaju farmeri, policajci, putnici i turisti, a priča o posljednjoj stanovnici privukla je goste iz svih američkih saveznih država i više od 60 zemalja, pišu američki mediji.
Elsie je 2005. otvorila i Rudyjevu knjižnicu, u kojoj se nalazi oko 5000 knjiga iz zbirke njezina pokojnog supruga.
"Sretna sam ovdje. Ovo je mjesto na kojem želim biti, inače ne bih ostala", rekla je Elsie, koja svake godine obnavlja dozvole potrebne za rad konobe i nastavak života u Monowiju.
Ipak, svjesna je da budućnost mjesta ovisi upravo o njoj. "Voljela bih da nastavi živjeti. U suprotnom će ovdje ostati samo hrpa ruševnih zgrada uz cestu", rekla je.
O sebi i o gradu jednom je rekla rečenicu koja se poslije prepričavala: "Kao i Monowi, previše sam žilava da bih umrla".
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