Ovo američko selo ima samo jednu stanovnicu. Ona je gradonačelnica, konobarica, blagajnica, knjižničarka...

Monowi je nekada bio znatno veća poljoprivredna i željeznička zajednica. Tridesetih godina prošlog stoljeća imao je 123 stanovnika, no broj je desetljećima padao. Do 1980. ostalo ih je samo 18, a na popisu stanovništva iz 2000. godine evidentirane su dvije osobe – Elsie i njezin suprug Rudy.