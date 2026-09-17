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"ja brojim do tri"

Studenti iskoristili Severinin hit za novi video, pjevačica odmah reagirala

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Nova.rs
|
17. ruj. 2026. 12:45
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Severina Photo: Žiga Živulović jr./F.A. Bobo/F.A. BOBO
Žiga Živulović jr./F.A. Bobo/PIXSELL

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu objavili su novi promotivni video kojim su pozvali na podršku svojoj listi, a u njemu su iskoristili stihove jednog od najvećih hitova Severine.

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Budući da će se lista "Studenti – Studenti pobeđuju" na izborima naći pod rednim brojem tri, studenti su se poigrali stihovima iz Severinine pjesme "Brad Pitt" iz 2012. godine: "Hajde, priđi mi, ja brojim do tri", prenosi Nova.rs.

U videu su stihove prilagodili aktualnoj situaciji, a Severina je na njihovu objavu brzo reagirala. Pjevačica je video podijelila na svojim društvenim mrežama.

Nedugo potom podijelila je i još jednu objavu inspiriranu svojim pjesmama. U njoj se, uz poruku "Dobrodošao u klub, sjedi, udobno se smjesti", dodaje: "Studenti pobjeđuju, zar to nisu dobre vijesti“, što je referenca na njezin hit "Dobrodošao u klub".

Severina već dulje vrijeme javno podržava srpske studente koji prosvjeduju i blokiraju fakultete. Iako zbog sukoba sa srpskim vlastima ne dolazi u Srbiju, na svojim nastupima diljem regije često ih pozdravlja i podsjeća na njihovu borbu.

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Teme
izbori u srbiji severina srbija studenti studenti u blokadi

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