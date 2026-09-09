Oglas

hidrogeolog JOSIP TERZIĆ

Stručnjak za N1: "Ne postoji opasnost da bi vodovodna voda u Gospiću bila onečišćena, nema hidrogeološke logike"

author
N1 Info
|
09. ruj. 2026. 12:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Josip Terzić iz Hrvatskog geološkog instituta, stručnjak za kršku hidrogeologiju, gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o mogućem utjecaju ilegalnog otpada u Gospiću na podzemne vode, metodama kojima bi trebalo istražiti njegovo širenje te nužnosti što skorije sanacije.

Oglas

Teme
hanan nanić josip terzić n1 tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ