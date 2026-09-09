Stručnjak za N1: "Ne postoji opasnost da bi vodovodna voda u Gospiću bila onečišćena, nema hidrogeološke logike"

Josip Terzić iz Hrvatskog geološkog instituta, stručnjak za kršku hidrogeologiju, gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o mogućem utjecaju ilegalnog otpada u Gospiću na podzemne vode, metodama kojima bi trebalo istražiti njegovo širenje te nužnosti što skorije sanacije.

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