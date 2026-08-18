Suša stiže na naplatu: "Vidjet ćemo što će biti, situacija s kukuruzom je kompleksna"

Suša koja je pogodila Europu i najave smanjenja proizvodnje žitarica u Ukrajini i Rusiji mogle bi dodatno pritisnuti tržište hrane, a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore je u Novom danu kod Hanan Nanić upozorio da će se posljedice osjetiti i u Hrvatskoj.

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