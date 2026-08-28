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Michele Mosca

Talijanski stručnjak za N1: "Otpad ide u zemlje gdje su najniže cijene za zbrinjavanje, slabije kontrole i visoka korupcija"

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N1 Info
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28. kol. 2026. 12:01
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Michele Mosca, profesor političke ekonomije Sveučilište u Napulju Federico II, autor knjiga i tekstova o ekomafiji i kriminalu, gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak.

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michele mosca n1 tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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