Michele Mosca
Talijanski stručnjak za N1: "Otpad ide u zemlje gdje su najniže cijene za zbrinjavanje, slabije kontrole i visoka korupcija"
Michele Mosca, profesor političke ekonomije Sveučilište u Napulju Federico II, autor knjiga i tekstova o ekomafiji i kriminalu, gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak.
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SK
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