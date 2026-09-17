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postignut značajan napredak

Trump najavio otvaranje vojne baze u Europi: "To će biti povijesni korak za naš savez"

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Hina
|
17. ruj. 2026. 21:38
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U.S. President Donald Trump looks on, at Shannon Airport in Ireland, September 13, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Kylie Cooper/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je postignut značajan napredak prema uspostavi vojne baze američke kopnene vojske u Poljskoj, pripisujući zasluge za to "odvažnom vodstvu" poljskog predsjednika Karola Nawrockoga.

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"Ako se to ostvari, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. To će biti povijesni korak za naš veliki američko-poljski savez", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social. 

Poljska snažno zagovara veće prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu NATO-a nakon ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022. godine. 

Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz izjavio je u lipnju kako je američko Ministarstvo obrane otvoreno za ponudu Poljske da primi stalnu vojnu prisutnost SAD-a, ali da konačna odluka još nije donesena. 

Ministar se u lipnju u Bruxellesu sastao s američkim tajnikom za obranu Peteom Hegsethom, kada je šef Pentagona najavio novu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi. 

Poljska je do sada ugošćivala američke vojnike isključivo na rotacijskoj osnovi. 

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