postignut značajan napredak
Trump najavio otvaranje vojne baze u Europi: "To će biti povijesni korak za naš savez"
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je postignut značajan napredak prema uspostavi vojne baze američke kopnene vojske u Poljskoj, pripisujući zasluge za to "odvažnom vodstvu" poljskog predsjednika Karola Nawrockoga.
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"Ako se to ostvari, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. To će biti povijesni korak za naš veliki američko-poljski savez", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social.
Poljska snažno zagovara veće prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu NATO-a nakon ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022. godine.
Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz izjavio je u lipnju kako je američko Ministarstvo obrane otvoreno za ponudu Poljske da primi stalnu vojnu prisutnost SAD-a, ali da konačna odluka još nije donesena.
Ministar se u lipnju u Bruxellesu sastao s američkim tajnikom za obranu Peteom Hegsethom, kada je šef Pentagona najavio novu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi.
Poljska je do sada ugošćivala američke vojnike isključivo na rotacijskoj osnovi.
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