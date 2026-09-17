UN odobrio Abasu videoobraćanje nakon što mu je SAD uskratio vizu

AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je u četvrtak odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika putem videa. To će biti već druga godina zaredom da se Abas obraća putem videa , nakon što su mu Sjedinjene Američke Države ponovno uskratile vizu za putovanje u New York.

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Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i tri glasa protiv, dok su četiri zemlje bile suzdržane. Ona također omogućuje Abasu i svim drugim visokim palestinskim dužnosnicima sudjelovanje na sastancima ili konferencijama UN-a putem videa tijekom sljedećih godinu dana, ako budu spriječeni u putovanju u Sjedinjene Američke Države.

SAD je prošle godine objavio da će Abas i još oko 80 Palestinaca biti pogođeni odlukom o uskraćivanju i ukidanju viza članovima krovne Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske samouprave sa sjedištem na Zapadnoj obali. Službeno je Washington u srijedu objavio da je produžio zabrane izdavanja viza.

"Ako Palestinska samouprava želi da je se tretira kao partnera, mora prestati subvencionirati terorizam i prestati koristiti diplomatski teatar kao zamjenu za ozbiljno upravljanje", poručila je zamjenica američkog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima Tammy Bruce na zasjedanju uoči glasanja.

Neimenujući konkretne dužnosnike, američko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u srijedu da će produžiti vizne sankcije palestinskim dužnosnicima zbog akcija koje su poduzeli s ciljem "internacionalizacije izraelsko-palestinskog sukoba", što uključuje i pokretanje postupaka protiv Izraela pred međunarodnim sudovima.

Palestinski dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, potvrdio je da je Abasu uskraćena viza.

Prema "Sporazumu o sjedištu UN-a" iz 1947. godine, SAD je općenito dužan omogućiti pristup stranim diplomatima sjedištu UN-a u New Yorku. Međutim, Washington navodi kako može uskratiti vize iz razloga povezanih sa sigurnošću, ekstremizmom i vanjskom politikom.