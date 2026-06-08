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izvjestitelj EP-a za Srbiju

Tonino Picula: Ponovno imamo jedan "grace period" za režim u Beogradu

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N1 Hrvatska
|
08. lip. 2026. 12:19
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Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, uključio se iz Bruxellesa u Novi dan kod naše Nine Kljenak, gdje je govorio o politici proširenja Europske unije, s posebnim naglaskom na nedavno usvojeno Izvješće o Srbiji. Također je komentirao pristup Europske komisije prema vlastima u Beogradu usprkos nazadovanju u području demokracije, vladavine prava i odnosa sa susjedima.

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