Tonino Picula: Ponovno imamo jedan "grace period" za režim u Beogradu

Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, uključio se iz Bruxellesa u Novi dan kod naše Nine Kljenak, gdje je govorio o politici proširenja Europske unije, s posebnim naglaskom na nedavno usvojeno Izvješće o Srbiji. Također je komentirao pristup Europske komisije prema vlastima u Beogradu usprkos nazadovanju u području demokracije, vladavine prava i odnosa sa susjedima.

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