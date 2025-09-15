Oglas

komunikacijski stručnjak

Trogrlić: Ova jesen je jesen istine za SDP i Hajdaša kao lidera te stranke

author
N1 Hrvatska
|
15. ruj. 2025. 12:26

Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao početak jesenskog zasjedanja Sabora. Na početku se osvrnuo na to koliko je čvrsta parlamentarna većina s Domovinskim pokretom.

Oglas

Teme
Jerko Trogrlić N1TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ