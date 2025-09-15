komunikacijski stručnjak
Trogrlić: Ova jesen je jesen istine za SDP i Hajdaša kao lidera te stranke
15. ruj. 2025. 12:26
Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao početak jesenskog zasjedanja Sabora. Na početku se osvrnuo na to koliko je čvrsta parlamentarna većina s Domovinskim pokretom.
