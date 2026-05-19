FOTO, VIDEO / Pogledajte uništenje bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene kod našeg otoka

Policijski ronioci iz Interventne jedinice policije sigurno su premjestili i uništili opasno minsko-eksplozivno sredstvo iz Drugog svjetskog rata
Policijski službenici za protueksplozijsko ronjenje Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, uz pomoć policijskog službenika Regionalne protueksplozijske jedinice Split, proveli su u ponedjeljak, 18. svibnja, uspješnu akciju premještanja i uništenja minsko-eksplozivnog sredstva pronađenog u moru u uvali Luka na otoku Korčuli.
Radi se o zrakoplovnoj bombi težine oko 80 kilograma koja datira iz Drugog svjetskog rata. Zbog njezinih specifičnih karakteristika te pozicije, bombu nije bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Kako bi se bomba uklonila iz naseljenog područja, policijski su je ronioci na siguran način premjestili i prevezli na otvoreno more gdje je izvršeno njezino konačno uništavanje, poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.
Akcija je započela ujutro oko 8 sati, a za vrijeme njezina trajanja pristup uvali bio je strogo ograničen s kopnene i morske strane. Policija je poduzela sve potrebne mjere u cilju zaštite života i imovine građana u svim fazama ovog zahtjevnog postupka.
