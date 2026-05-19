FOTO, VIDEO / Pogledajte uništenje bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene kod našeg otoka

Radi se o zrakoplovnoj bombi težine oko 80 kilograma koja datira iz Drugog svjetskog rata. Zbog njezinih specifičnih karakteristika te pozicije, bombu nije bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Kako bi se bomba uklonila iz naseljenog područja, policijski su je ronioci na siguran način premjestili i prevezli na otvoreno more gdje je izvršeno njezino konačno uništavanje, poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.