Oglas

šalje se inspekcija u šibenik

Plenković: Rasvijetlit ćemo je li bilo propusta oko ubojstva u Drnišu

author
N1 Info
|
19. svi. 2026. 15:47
19.05.2026. Vocin - Premijer Plenkovic sudjelovao na svečanom obiljezavanju zavrsetka projekta izgradnje "Centra za pruzanje usluga u zajednici – Centra za starije osobe Vocin“. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Predsjednik Vlade, koji je boravio u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji, komentirao je inspekcije koje će ovih dana zbog svega provjeriti rad suda i državnog odvjetništva u Šibeniku.

Oglas

"Što se tiče pravosudne inspekcije, ministar Habijan je donio odluku da se ona uputi u sud u Šibeniku. Sada sam vidio da je i državni odvjetnik donio odluku o upućivanju nadzora u županijsko državno odvjetništvo, rekao je premijer Andrej Plenković za HRT.

Dodao je kako smatra da je nadzor potreban.

"Jučer sam rekao koliko osuđujem ubojstvo mladića u Drnišu i koliko je ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist, netko tko je već bio osuđen za ubojstvo i tko je odslužio 15 godina zatvora, vrlo potreslo i cijelu Hrvatsku, ali i Drniš i naravno, njegovu obitelj. To zahtjeva da se rasvijetli je li bilo propusta, je li to državno odvjetništvo, sud ili druga institucija, na tome će se sada raditi, istaknuo je Plenković.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ