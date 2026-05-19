Plenković: Rasvijetlit ćemo je li bilo propusta oko ubojstva u Drnišu

Predsjednik Vlade, koji je boravio u posjetu Virovitičko-podravskoj županiji, komentirao je inspekcije koje će ovih dana zbog svega provjeriti rad suda i državnog odvjetništva u Šibeniku.
Oglas
"Što se tiče pravosudne inspekcije, ministar Habijan je donio odluku da se ona uputi u sud u Šibeniku. Sada sam vidio da je i državni odvjetnik donio odluku o upućivanju nadzora u županijsko državno odvjetništvo, rekao je premijer Andrej Plenković za HRT.
Dodao je kako smatra da je nadzor potreban.
"Jučer sam rekao koliko osuđujem ubojstvo mladića u Drnišu i koliko je ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist, netko tko je već bio osuđen za ubojstvo i tko je odslužio 15 godina zatvora, vrlo potreslo i cijelu Hrvatsku, ali i Drniš i naravno, njegovu obitelj. To zahtjeva da se rasvijetli je li bilo propusta, je li to državno odvjetništvo, sud ili druga institucija, na tome će se sada raditi, istaknuo je Plenković.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas