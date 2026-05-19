Identificirane tri žrtve iz Domovinskog rata

Identificirana je i civilna žrtva Zorka Jeger, koja je poginula 1. listopada 1991. prilikom pada granate na njenu kuću u Vukovaru, u dobi od 68 godina. Njeni posmrtni ostaci ekshumirani su još u srpnju 1998. na vukovarskom stadionu Sloga, a identificirana je tek nakon što je obitelj početkom 2026., na poziv ministarstva, dala krvne uzorke za DNA analizu. Uz posmrtne ostatke obitelji je predana i naušnica pronađena uz žrtvu.