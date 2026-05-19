Jack White, Gorillaz, Kings of Leon i brojna druga imena: Ovo je satnica 18. INmusic festivala

Nastup Massive Attacka na 17. INmusic festivalu | Neva Zganec/PIXSELL

Organizatori su u utorak objavili satnicu koncerata za ovogodišnje izdanje INmusic festivala, koje će se od 22. do 24. lipnja održati na zagrebačkom Jarunu, a među glavnim izvođačima su Jack White, Gorillaz i Kings of Leon.

Podijeli

Oglas

Prvog dana, u ponedjeljak, 22. lipnja, na Main Stageu nastupaju Scarlet (16.30), Orvel (17.15), Fat Dog (18.15), Manic Street Preachers (20.30) i Jack White (23.15).

Na World Stageu nastupaju Ivan Grobenski (17.00), Pomelo Chess Society (17.45), Nusantara Beat (19.30) i KT Tunstall (22.00), dok Hidden Stage donosi nastupe Buzza (19.00), Đoke (20.00), One Cure (21.30), The Keeymen (23.00) i Joshua Idehen (01.00).

Drugog dana, u utorak, 23. lipnja, na glavnoj pozornici nastupaju I Hate Myself Because (17.00), RH Space Orkestra (17.45), Sprints (18.30), The Flaming Lips (20.45) i Gorillaz (23.15).

Na World Stageu nastupaju Gatuzo (17.30), Any Young Mechanic (19.45) i Jehnny Beth (22.15), dok Hidden Stage donosi nastupe Lynca (19.00), Mal Pre Mala (20.00), Zubija (21.30), Turbo Trans Turista (23.00) i JeboTon ansambla (01.00).

Trećeg dana, u srijedu, 24. lipnja, na Main Stageu nastupaju Korka (16.45), Nonnui (17.30), Yonaka (18.15), IDLES (20.30) i Kings of Leon (23.00).

Na World Stageu nastupaju LHD (17.15), Omar Dahl (19.30) i Dry Cleaning (22.00), dok Hidden Stage donosi nastupe Out of Civilization (19.00), Mučina (20.00), Insana (21.30), Nevena (23.00) i Marije Iskariot (00.30).

Svakog dana od 17 do 20.30 sati program će se odvijati i na Tesla Tower Stageu, Night Stageu, Šumi Striborovoj, Silent Stageu, Minikulturi te karaoke pozornici "Tko pjeva zlo ne misli", a izvođači će biti naknadno objavljeni.