MOSTOVAC U NOVOM DANU
Troskot: "Mimohod u Parizu nije obična protokolarna šetnja. Mi tamo nemamo što tražiti"
N1 Hrvatska
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29. lip. 2026. 10:49
| Novi dan
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Gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije bio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
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