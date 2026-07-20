Hladna fronta potisnula afričku vrućinu: Evo gdje danas prijete nevrijeme i bura

Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti, osobito u planinskim krajevima, bit će oko 12 °C, uz mogućnost jutarnje magle po kotlinama i dolinama rijeka. U nizinama će se noćna temperatura kretati od 14 do 16 °C, dok će na Jadranu i dalje prevladavati tople noći s temperaturom oko 21 °C.