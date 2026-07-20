VREMENSKA PROGNOZA
Hladna fronta potisnula afričku vrućinu: Evo gdje danas prijete nevrijeme i bura
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Nestabilan hladan zrak nalazi se nad srednjom Europom, sjevernije od Alpa. Manje količine tog zraka u valovima prelaze ili zaobilaze Alpe te uzrokuju lokalne nestabilnosti koje se, u obliku linija nestabiliteta ili oslabljenih hladnih fronti, premještaju nad sjeverne krajeve unutrašnjosti i sjeverni Jadran.
Nakon jučerašnjeg prolaza oslabljene hladne fronte preko sjeverozapadnih krajeva unutrašnjosti i sjevernog Jadrana, na područje Panonske nizine prodro je hladniji i nestabilan zrak sa sjevera te potisnuo toplu zračnu masu afričkog podrijetla prema jugu.
Granica toplog i hladnog zraka premjestila se prema jugu te se trenutačno proteže u smjeru istok – zapad nad Balkanskim poluotokom, uzrokujući vrlo promjenljivo i nestabilno vrijeme.
Srednji i južni Jadran još su pod utjecajem toplinskog vala, dok je u unutrašnjosti zbog prodora hladnog zraka prizemni atmosferski tlak porastao pa je osjetno zahladilo. Na sjevernom Jadranu zapuhala je jaka, a podno Velebita i olujna bura.
Ciklona nad istočnom Europom premjestila se s Baltika nad kopno i nastavlja svoj put prema istoku, a na njezinoj stražnjoj strani, u sjeverozapadnom visinskom strujanju, nad srednju Europu prodire hladan i nestabilan zrak sa sjevernog Atlantika.
Danas će se nestabilan i hladniji zrak postupno širiti prema jugu pa će i na srednjem Jadranu prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme uz jači razvoj poslijepodnevne naoblake, praćene grmljavinom i pljuskovima. Bura će slabjeti te se postupno proširiti i na srednji Jadran.
Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će od 24 do 28 °C, a na srednjem i južnom Jadranu oko 32 °C.
Sutra, u utorak, te u srijedu nastavlja se premještanje hladnog zraka prema jugu. Dotok novih količina nestabilnog hladnog zraka, u obliku linija nestabiliteta praćenih grmljavinom, prodrijet će nad naše područje i dodatno potisnuti topli afrički zrak prema jugu.
U gotovo cijeloj zemlji prevladavat će promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme s grmljavinskim pljuskovima. Na Jadranu će bura ponovno pojačati i proširiti se na srednji i južni Jadran te može uzrokovati poteškoće u prometu.
Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti, osobito u planinskim krajevima, bit će oko 12 °C, uz mogućnost jutarnje magle po kotlinama i dolinama rijeka. U nizinama će se noćna temperatura kretati od 14 do 16 °C, dok će na Jadranu i dalje prevladavati tople noći s temperaturom oko 21 °C.
Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će oko 24 °C, a na Jadranu od 29 do 31 °C.
Od četvrtka slijedi postupna stabilizacija vremena i povratak ljetnih temperatura zraka uz obilje sunčanog vremena.
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