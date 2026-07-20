Cijene domova rastu, potražnja pada. Mostovac: "Ovo je sve posljedica godina neulaganja"

"Oni najveći kapaciteti na Stjepanu Radiću, treća kategorija od 1. do 4. i od 1. do 9. paviljona na 2800 kreveta, oni će biti 74 eura. Kad podijelite 74 eura na 30 dana, student plaća 2,5 eura dnevno smještaj. U taj smještaj je uključena kompletna režija i besplatan internet. I naravno, ono što je dobro, raste studentska satnica, kao što raste i minimalna plaća. A mi smo zakonski vezani na sve te troškove i sa zakonom o radu i kolektivnim ugovoru moramo servisirati obaveze", kaže Mario Župan, ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu.