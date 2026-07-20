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Ministar najavio nove mjere: Namjeravate kupiti veliki auto? Strpite se...
Broj stanovnika u Hrvatskoj raste treću godinu zaredom, a u prošloj je godini rođeno 410 djece više nego godinu prije. ministar demografije Ivan Šipić nije skrivao zadovoljstvo zbog najnovijih rezultata.
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"Zasigurno nakon niza godina u kojima smo imali crne statistike i po odlascima i po rađanju, jer mi vežemo i povratke i iseljeničku priču s rađanjem, naravno da nam je laknulo i da smo veseli", rekao je Šipić u Dnevniku Nove TV.
Dodao je da nije vrijeme za euforiju, ali da rezultati daju nadu te da će Vlada nastaviti u tom smjeru.
"Za ovo su najzaslužnije naše obitelji, koje se ne boje života i koje su otvorene", kaže Šipić i dodaje da Hrvatska jedina ima ovakve mjere u cijeloj EU.
Najavio je da će biti i novih demografskih mjera. Jedna od njih je kupnja automobila za obitelji s više djece.
"Automobili sa sedam sjedala, za obitelji koje imaju četvero i više djece. To će biti nova mjera. Sufinancirat ćemo to s do 15.000 eura", naglasio je i dodao kako će ipak biti i cenzusni uvjet.
Mjeru će, najavio je, predstaviti nakon posljednje sjednice Vlade, prije ljetne pauze.
"Naše obitelji koje su planirale kupiti auto na jesen, neka se malo strpe, dobro će im doći ušteda", kaže Šipić.
Dodao je i da to samo po sebi nije dovoljna mjera, ali da Vlada provodi cijeli niz mjera, pa tako i iz drugih resora, koje pomažu obiteljima da se odluče za više djece.
"I priuštivo stanovanje i olakšice i zdravstvo i vrtići i školstvo. To su mjere na kojima radimo kroz sve resore. Zato je bitno da ovo novo ministarstvo bude koordinativno", dodao je.
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